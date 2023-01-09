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    Путин может приехать в Петербург в середине января

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    Президент РФ Владимир Путин в середине января планирует посетить родной город Петербург, а также Ленинградскую область, сообщают 9 января «Ведомости» со ссылкой на свои источники. В частности, по данным издания, Путин примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

    Мероприятия пройдут в следующую среду, 18 января, — в этот день в 1943 году части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта, был освобождён Шлиссельбург и южное побережье Ладоги. В программе торжеств — возложение цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловской крепости, зажжение факелов на Ростральных колоннах, мероприятия в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти.

    Путин регулярно посещает Петербург. Так, 26 декабря он участвовал в неформальной встрече лидеров государств — участников СНГ, а 27 декабря беседовал с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко.

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