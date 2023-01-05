Петербург получит 35 миллионов на ликвидацию вреда от свалки в заказнике «Щучье озеро»

На ликвидацию вреда от бывшей свалки в государственном заказнике «Щучье озеро» Петербург получит в 2023 году 35 млн рублей из федерального бюджета. Об этом 5 января рассказали в пресс-службе Смольного.



Соответствующее соглашение заключили с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.

Второе подписанное главой города соглашение, с Федеральным агентством водных ресурсов, касается выделения средств на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище и плотины на Нижнем водохранилище на реке Кузьминка.