Петербург получит 35 миллионов на ликвидацию вреда от свалки в заказнике «Щучье озеро»

На ликвидацию вреда от бывшей свалки в государственном заказнике «Щучье озеро» Петербург получит в 2023 году 35 млн рублей из федерального бюджета. Об этом 5 января рассказали в пресс-службе Смольного.
Соответствующее соглашение заключили с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.
Второе подписанное главой города соглашение, с Федеральным агентством водных ресурсов, касается выделения средств на капитальный ремонт гидротехнического сооружения на Кузьминском водохранилище и плотины на Нижнем водохранилище на реке Кузьминка.
Деньги также поступят из федерального бюджета. В 2023 году город получит на эти цели 10,2 млн рублей, в 2024 и 2025 годах — 29,8 и 16,4 млн рублей, соответственно.