Снос еще одного исторического здания в Петербурге привлек внимание Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой доложить о ситуации со сносом исторического здания на Хрустальной улице, 1 в Невском районе города.
Как сообщает пресс-служба Следкома 4 января, в соцсетях появилась информация о начале сноса здания 1954 года постройки. Градозащитники сообщают, что в ноябре 2022 года была подана заявка на включение здания в реестр памятников. Была ли она рассмотрена, не уточняется.
В здании ранее располагался Научно–исследовательский центр ракетных войск и артиллерии ВС РФ, но в 2011 году он переехал. Как писали СМИ, в конце августа 2022 года на торгах «Дома.РФ» федеральная собственность перешла к ООО «ПКП «Рекорд», предложившая за лот 303,3 млн рублей. В него вошли здание площадью 7,7 тыс. кв. м и участок под ним размером 1,2 га.
На момент продажи ООО «ПКП «Рекорд» принадлежало совладельцу девелоперской ГК «КВС» Сергею Ярошенко. По данным СПАРК, с ноября 2022 года 100% компании находятся в собственности его бизнес-партнера Дмитрия Яворского.
Градозащитники обратили внимание на снос здания на Хрустальной днем 4 января. Они утверждают, что работы проводятся незаконно, якобы без разрешительной документации. В реестрах Госстройнадзора за последние четыре месяца «Фонтанке» не удалось найти среди уведомлений о планируемом сносе и разрешений на строительство упоминание Хрустальной, 1.
По данным активистов, работы на месте проводились до глубокого вечера компанией «Прайд». Ее название уже упоминалось в связи со сносом других исторических объектов, законностью которых интересовался Бастрыкин. Среди них здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка, демонтаж которого вылился в уголовное дело о превышении полномочий в КГИОП.