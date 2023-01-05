Снос еще одного исторического здания в Петербурге привлек внимание Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой доложить о ситуации со сносом исторического здания на Хрустальной улице, 1 в Невском районе города.



Как сообщает пресс-служба Следкома 4 января, в соцсетях появилась информация о начале сноса здания 1954 года постройки. Градозащитники сообщают, что в ноябре 2022 года была подана заявка на включение здания в реестр памятников. Была ли она рассмотрена, не уточняется.

В здании ранее располагался Научно–исследовательский центр ракетных войск и артиллерии ВС РФ, но в 2011 году он переехал. Как писали СМИ, в конце августа 2022 года на торгах «Дома.РФ» федеральная собственность перешла к ООО «ПКП «Рекорд», предложившая за лот 303,3 млн рублей. В него вошли здание площадью 7,7 тыс. кв. м и участок под ним размером 1,2 га.