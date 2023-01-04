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    СМИ: Россиянин живёт в 270-метровой квартире в самом престижном районе Стокгольма и задолжал налогов на 21 млн долл.

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    Налоговое управление Швеции обязало российского бизнесмена выплатить до конца января задолженность по налогам на сумму более 224 млн крон (около 21,3 млн долларов). Об этом 4 января со ссылкой на агентство ТТ сообщает ТАСС.

    Агентство не называет имени предпринимателя, но уточняет, что тот владеет в России несколькими компаниями. Известно, что с 2008 года его семья живет в квартире площадью 270 кв. м в самом престижном районе Стокгольма. Сам бизнесмен не является налоговым резидентом Швеции, но прожил на территории королевства достаточно, чтобы его доходы облагались там налогами.

    В результате проверки служба приставов арестовала имущество предпринимателя на общую сумму 96 млн крон (9,13 млн долларов). Помимо уже упомянутой квартиры под арест попали участок на первой морской береговой линии в Стокгольмском архипелаге, автомобиль Porsche и часы Rolex. Позже ограничения с участка были сняты.

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