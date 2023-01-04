СМИ: Россиянин живёт в 270-метровой квартире в самом престижном районе Стокгольма и задолжал налогов на 21 млн долл.

Налоговое управление Швеции обязало российского бизнесмена выплатить до конца января задолженность по налогам на сумму более 224 млн крон (около 21,3 млн долларов). Об этом 4 января со ссылкой на агентство ТТ сообщает ТАСС.



Агентство не называет имени предпринимателя, но уточняет, что тот владеет в России несколькими компаниями. Известно, что с 2008 года его семья живет в квартире площадью 270 кв. м в самом престижном районе Стокгольма. Сам бизнесмен не является налоговым резидентом Швеции, но прожил на территории королевства достаточно, чтобы его доходы облагались там налогами.

