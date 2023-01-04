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    Хотите весны? До неё близко: в Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза

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    Новый год только наступил, а растения в Сочи уже опережают график — там зацвели подснежники, мимоза и морозник. Все дело в теплой погоде, рассказала 4 января ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

    Этой осенью и в декабре в городе не было морозов ниже нуля, пояснила Солтани РИА Новости. Поэтому подснежник зацвел не в 20-х числах декабря, а на неделю раньше, мимоза тоже поспешила (но меньше, чем в прошлом году), а вот морозник «ожил» почти на месяц раньше стандартного срока.

    Погода в Сочи действительно не зимняя: сейчас там около 10 градусов тепла, в некоторых районах солнечно.

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