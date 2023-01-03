Куда пойти 3 января: выставка старых фото, работающая допоздна, музыка Ренессанса, рок и живые цветы

Главная «культурная» проблема всех новогодних праздников — трудно попасть в крупные музеи. И если Русский музей сегодня с филиалами просто закрыт на выходные, то входные билеты в Эрмитаж для основной, не льготной категории посетителей, — разобраны вплоть до Рождества. Так что если в ваших планах музей был, — самое время заказывать билеты наперед на оставшиеся даты.

Необычный вариант попасть в Эрмитаж прямо сегодня — фортепианный концерт в рамках фестиваля Pianissimo в Большом итальянском просвете. Выступает студент Московской консерватории Валентин Малинин (6+), ученик Ксении Кнорре. В программе — Бизе, Берг, Гранадос, Скрябин, Прокофьев, Бетховен. Начало в 20:30, билеты — по 2 500 рублей.



Зато без больших трат можно попасть в «Росфото» — там до 15 января идет очень интересная выставка под скромным названием «Град Петров» и с не слишком зазывающей, на первый взгляд, аннотацией «Петровский Петербург в зеркале искусства Серебряного века». На самом деле, там показывают свыше 150 фотоснимков (в том числе экспонируемых впервые), которые были сделаны в начале ХХ века для музея «Старый Петербург», что создавался при участии мирискусников. Тогда главной задачей было зафиксировать памятники архитектуры, в первую очередь XVIII века. История показала, что это было не зря. Также показаны работы мастеров «Мира искусства», произведения книжной графики, открытые письма и журналы начала XX века. Вход на выставку — всего по 150 рублей, сегодня она открыта до 21:00 (0+).



Много билетов в наличии в Ботанический сад. Там до 8 января идет выставка цветущих орхидей и бромелий «Осколки радуги». Открыто до 16:30 (0+), цена — по 500 рублей. Выставка идет в Большой пальмовой оранжерее — эдаком тропическом лесу. Будут представлены как редчайшие видовые коллекционные экземпляры из фондов Ботанического сада Петра Великого, так и всё многообразие сортовых растений. Если соберетесь в Ботанический, но опоздаете — не страшно: с 17:30 там начнется следующее мероприятие — фестиваль «Сад света. Юрский период». Бродить по заснеженным дорожкам парка среди световых инсталляций можно до 23:00 (вход до 22:20) (0+). Взрослые билеты — по 650 рублей.



Пусть разобраны билеты на крупные музыкальные площадки — время прогуляться по малым! Например, в Музее-квартире Н.А. Римского-Корсакова 3 января — концерт «Жемчужины Ренессанса» (6+). Музыканты исполнят произведения времен рыцарских турниров на старинных инструментах, среди которых лютня, виола-да-гамба и другие. Начало в 19:00, билеты по 800 рублей.

В клубе «Космонавт» можно послушать рок-группу «Калинов мост» (16+), начало в 20:00, билеты на танцпол по 1 600 рублей.

А в клубе «Время N» играет Н.О.М. (18+), начало в 20:00, билеты по 1 000 рублей.

