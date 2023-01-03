«Когда я говорю мужчине «нет», это значит только «нет»». Откровенное интервью трехкратной чемпионки России по боксу

О том, как сильно бьют профессионалы по голове, пора ли говорить «прощай» Олимпиаде и о суровых провинциальных залах в интервью «Фонтанке» сразу после своей первой победы в профи рассказала трехкратная чемпионка России из Петербурга Александра Ордина.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Трехкратная чемпионка России, чемпионка Европы среди любителей Александра Ордина успешно дебютировала по профи. Её соперницей стала чемпионка Узбекистана Дилфуза Бекова. Спортсменки прошли всю дистанцию боя, состоящую из 6 раундов по 2 минуты. В результате единогласным решением судей победу одержала представительница Петербурга. Через неделю после боя мы встретились с Ординой в редакции «Фонтанки» и поговорили не только про бой, но и о несбывшихся мечтах, а также про «Малышку на миллион».



— В 2020 году вы говорили: «Я бы поучаствовала в профессиональных боях, если бы было хорошее предложение». Получается, только сейчас такое предложение поступило или просто изменилась ситуация?



— Ну конечно, изменилась ситуация. Что произошло в 2021, 2022 году? Любительский бокс закрыт. Мы сидим в России и никуда не выезжаем. Да, ситуация изменилась. У тебя не осталось вообще никаких перспектив, к сожалению. Можно ездить только в Белоруссию. Настали сложные времена, и пришлось принимать такие решения.

— То есть, если бы не это, вы бы продолжали заниматься любительским боксом?

— Возможно. Я не знаю, тяжело ответить. Конечно, мне всегда было интересно попробовать себя в профессиональном боксе. Теперь я уже по-другому посмотрела на все это, пересмотрела свой стиль. Мне всю мою любительскую карьеру говорили: «Твоя манера боксировать очень подойдет в профессионалах». Но пересмотрев свой первый бой, я поняла, что это вообще не тот формат. Тут совершенно другие технические элементы, аспекты, нужно работать по-другому, перестраиваться.



— Как объяснить человеку, который смотрит бокс один-два раза в год, в чем тут разница?

— Выходя на любительский ринг, ты должен быстро, за три раунда произвести хорошее впечатление на судей. У тебя нет времени на раскачку. Это быстрый темп, минимум пропущенных ударов, максимальная активность, максимальный прессинг. То есть ты должен не просто выиграть, а еще показать судьям, что ты лучше. В профессиональном боксе больше тактической мысли, есть элемент разведки, потому что ты знаешь имя соперника, как правило, задолго до поединка. Из-за этого ты выстраиваешь тактический план. И это очень интересно, потому что у твоего соперника тоже есть такой план.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Вы прошли всю дистанцию боя в шесть раундов. Так было задумано?

— Нет. Но и плана выйти и быстро нокаутировать тоже не было. Стояла задача почувствовать вообще, что такое профессиональный ринг, что такое шесть раундов. Мой тренер сказал, что лучше большее количество раундов, потому что я такой боксер, который раскрывается именно к последнему раунду. Так и получилось: пятый и шестой раунды сильно изменили всю картину боя. И, естественно, не было задачи завершить досрочно. Наоборот, хотелось почувствовать, что это, потому что там другие перчатки, нет никакой защиты, то есть голова полностью открыта. И я это очень сильно ощутила. У женщин в любителях ведь пока оставили шлемы, еще там антиударные перчатки, и ты спокойно идешь в размен и клинч. Ты не ждешь сильного удара, рассечения и всего остального. А тут я почувствовала каждое сближение, каждый клинч, каждый удар головой — это неприятно, это больно. И даже просто от элементарного какого-то неловкого движения головой или локтем в клинче, тебя реально может потрясти. Поэтому нужно привыкать.



— Сильно вам в итоге досталось?

— Я вышла с ринга, и у меня на лбу была вот такая реальная шишка. Я полдня сидела со льдом. Причем я ее получила не от удара, а от столкновения головами. Очень неприятная история. Еще уши все синие были — тоже непривычно. В любителях уши всегда закрыты под шлемом, а тут в клинче по ним только и бьют. В общем, почувствовала всю специфику.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Насколько заранее знали имя своей соперницы?

— Подготовка, к сожалению, не получилась основательной, как это должно быть в профессиональном боксе. Обычно профи готовятся несколько месяцев. У нас же было буквально три недели перед боем. А имя соперницы я узнала дней за 10, наверное. Она, конечно, молодец, она очень сильно удивила. Мы посмотрели ее любительские бои. Там она больше действовала вторым номером. Но в бою со мной она изменила манеру. Видно, что готовилась специально под меня и под профессиональную манеру. Получилось, что мы обе действовали примерно одинаково.

— Когда объявляли победителя, волновались за результат или понимали, что выиграли?

— Я знала, что я выиграла. Да, где-то были моменты, где я понимала, что упустила свои тактические моменты, где-то были ошибки. Но когда я пришла в угол и снимала перчатки, моя команда сказала: да, все хорошо. Все были довольны, это подтвердило мои собственные ощущения победы.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Будете продолжать профессиональную карьеру?

— Да. Хотелось бы продолжить в ближайшее время, может, в феврале, когда в Петербурге будет боксерское шоу. Очень хотелось бы выступить там.

— Любительский бокс для вас всё, закончился?

— Я планирую поехать на следующий чемпионат России и чемпионат Петербурга. Но в целом, сделаю перерыв с любительскими турнирами и займусь подготовкой к профессиональным боям. Хотя посмотрим, как будет развиваться ситуация в мире и в стране.



— С мечтами об Олимпийских играх попрощались?



— Ох. Это очень грустная история для меня. Наверное, каждый спортсмен с детства грезит этими медалями. Это единственная настоящая мотивация для того, чтобы каждый день приходить в зал, заставлять себя работать и терпеть. Одного характера для этого мало. Ты должен понимать, зачем это всё. И когда у тебя забирают эту мотивацию, становится очень тяжело. Когда нам сказали, что в 2028 году, возможно, вообще не будет бокса на Олимпиаде, я была в шоке. Это как в 2016-м, когда хотели убрать из олимпийской программы борьбу. Для меня бокс, борьба и легкая атлетика — это вообще основа Олимпиады. Вроде сейчас пытаются как-то спасти ситуацию. В Париже, говорят, примут всех, независимо от политики. Вроде бы и Томас Бах, и Макрон это подтвердили. Но как это будет на самом деле? Говорить можно все, что угодно. Но вы же понимаете, на Олимпиаду еще надо отобраться через чемпионат мира, а кто сказал, что тебя туда пустят? Нужно разбираться. Слишком много стало политики. Мечты об олимпийских медалях, к сожалению, тают.



— У вас был довольно извилистый путь в бокс. Вы начинали вообще с настольного тенниса, потому что у вас вся семья, вплоть до бабушки и дедушки, им занималась.

— Да. Мои бабушка, дедушка и мама — тренеры по настольному теннису. Я не то что начинала, я просто с детства играла в настольный теннис. Года в четыре, наверное, впервые взяла ракетку в руки. Потом стала ходить в зал к маме. У нее там куча детей тренируется, и я тоже там ходила, набивала. Замечательный, кстати, вид спорта, для развития ребенка. Я просто для себя занималась. Особой карьеры в настольном теннисе у меня не было. Дальше города на соревнования не ездила. Да простят меня любители этого вида спорта, но настольный теннис — утопия. Бороться с китайцами нереально. Твой потолок — это чемпионат России, ну, может, Европа, если сильно повезет.



— Еще у вас были тхэквондо и кикбоксинг.

— Да. Тхэквондо занималась два года. Но это просто для общего развития. Плюс там был очень хороший тренер с профессиональным подходом, что в 90-е годы было редкостью. Тогда все было просто: приходи и тренируй. И всем было все равно: есть у тебя разряд или ты просто пединститут закончил. Еще раньше часто в бокс приходили тренировать из гимнастики. Я лично была на тренировке у такого человека. И это считалось нормальным. Но мне повезло: у мамы были свои связи, и она нашла хорошего тренера недалеко от дома. А потом просто перешла в рукопашный бой тоже из-за тренера. Претензий на медали не было. Мама просто хотела, чтобы мы имели навыки самообороны. И я с этим подходом полностью согласна. Все лучше, чем шляться по улице. А потом я поехала на свои первые соревнования, что-то там выиграла, и это было потрясающее чувство, как наркомания: мне захотелось еще и еще. Мне кажется, я до сих пор сижу на этом ощущении. Хочется каждый день доказывать, что ты самый лучший.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Воронеж в 90-е был депрессивным городом?

— Даже не знаю. У меня нет вот этой истории, когда куда-то пошел, что-то там нашел. У меня все было просто: тренировка — дом, тренировка — дом. Я даже по стройке никогда в детстве не бегала.

— Не может быть.

— Честное слово. И по гаражам не прыгала. Я когда это друзьям рассказываю, никто не верит. Я помню только зал и школу. И меня все устраивало, мне все нравилось.

— Кикбоксинг стал для вас первой серьезной историей?

— Конечно. Я выиграла чемпионат страны, поехала на чемпионат Европы. И в промежутке начала выступать по боксу. Причем с первого раза отобралась на чемпионат России. С пятью боями за спиной я оказалась на чемпионате России. Естественно, я к такому была не готова. И успехи в кикбоксинге мне вообще не помогли. В итоге я проиграла в первом же бою и уехала домой. Но руки и не опустила и постепенно стала показывать результат и в боксе.



— То есть, несмотря на успехи в кикбоксинге и первую неудачу в боксе, вы выбрали все равно бокс?

— Да, потому что бокс — это олимпийский вид. Из-за этого уровень конкуренции в кикбоксинге и в боксе просто несопоставим.

— Зато сейчас могли бы стать звездой в MMA.

— Ну, да. А кто знал? Хотя борьба всегда была не моим. Не нравится мне эта возня.

— Был интересный момент на «Радио Зенит» пару лет назад, когда вы там закусились с пресс-атташе городского спорткомитета после того, как он сказал, что бокс — это элитный вид спорта. Вы на это ответили, что во многих периферийных городах боксеры до сих пор живут, как дети подземелья.

— Так и есть. Вы видели залы в провинции? Как правило, это подвал. Да о чем мы говорим. Всю историю бокса — это был спорт бедных. Только бедный человек сможет это терпеть. Просто надо копать историю бокса изначально, которая была там. Раньше боксеры сами ничего не решали. Это делали мафиози. А негры просто выходили боксировать. Так было, пока не появился Мухаммед Али. Он изменил отношение людей к боксерам. А до него они были просто пушечным мясом.

У нас в России во многих городах к боксу сохранилось такое отношение. Это здесь, в Петербурге шикарные условия, которые создала федерация. А вы поедьте куда-нибудь в Читу или в тот же Воронеж. Там есть известный клуб «Золотые перчатки», и он тоже находится в подвале. Да что там говорить, у меня мама до сих пор тренирует в подвале общеобразовательной школы.

— Настольный теннис?

— Да, до сих пор. То есть это не только бокс. К сожалению, таковы реалии нашего спорта. И там ведь по-любому грибок и все такое. Они там раз в год делают химчистку, поднимают пол, все это моют, но это все равно подвал. А в боксе ситуация еще хуже. Я с детства помню эти огромные горячие трубы, которые шли под потолком. Из-за них было так жарко. И, естественно, никакой вентиляции. Дышать было невозможно.

— Ваш первый тренер по боксу Виктор Баранов ведь известный человек в боксе.



— Очень.

— То есть даже его имя и авторитет не помогают, чтобы улучшить условия?

— Он тоже тренирует в каком-то училище, в очень неблагополучном районе, в зале, где их постоянно поджимают, подрезают время. Тут надо сказать, что со всеми своими титулами он даже ничего не заработал. Он все также тренирует детей в Воронеже и делает это бесплатно. Его дети просто обожают, он обожает детей, у него огромные группы. Но, к сожалению, среда все равно оказывает на них влияние. В каком-то возрасте они перестают увлекаться спортом.

— Вы не предлагали ему переехать в Петербург?

— Ему предлагала Федерация бокса Санкт-Петербурга, но он отказался. Он — человек своего места. Ему хорошо там, где он находится.

— Говоря про свой переезд в Петербург, вы как-то сказали, что федерация Воронежа открыто вам говорила, что женский бокс им не нужен…



— Я не знаю, как у них сейчас с этим вопросом, но в мое время было так, да. Но вообще я предлагаю пропустить эту тему. Не хочу ничего говорить, это будет некрасиво с моей стороны.

— Как произошел ваш переезд в Петербург?

— Я приехала на ежегодный турнир Кудрина поучаствовать в 2011-м. Меня заметил Игорь Шафер и предложил боксировать за Петербург. И самое главное, он меня заманил аспирантурой Лесгафта. На тот момент у меня уже было два высших образования. Я поступила, правда, так и не закончила, но это еще в моих планах.



— Рассказывают, что иногда вы тренируетесь с мужской сборной Петербурга на базе в Кавголово. Как ощущения от таких спаррингов?

— Это было в 2020 году, и об этом говорят? Ну надо же. Мы просто готовились к чемпионату страны с мужской сборной. На самом деле не часто такое практикую. Сейчас при подготовке к бою чаще ездим в юношескую сборную. Мне давали ребят моей весовой категории. Спасибо, кстати, им огромное за помощь. Вообще считается, что юноши — это приблизительно один уровень по силе и скорости, хотя мне кажется, что даже они более скоростные. А так выходить на спарринг против мужика нет смысла. Если тебя будут жалеть — какой толк? А от избиения тоже пользы никакой не будет.



— Значит вы не из тех людей, которые считают, что женщина может боксировать с мужчиной на равных?

— Да, я слышала эту историю. Сразу скажу: я категорически против. Это полный бред. Женщина никогда не пробежит, как мужчина, не вытянет такой же вес, как мужчина. Давайте смотреть адекватно: женщины и мужчины — это разные люди, это разные данные, это разный уровень тестостерона. А все эти бои, которые проводят, — просто хайп. Конечно, если взять нормальную женщину-боксера и обычного мужчину с улицы, она его побьет. Но это не показатель. Поставьте чемпиона страны по мужикам и чемпиона страны по женщинам. И я вам отвечаю, там не будет равного боя. А то, что вы берете какого-то мужчину с улицы и нормальную женщину-спортсмена, вообще не показатель. Никогда женщина не будет сильней мужчины, что за бред? А если эта девушка хочет выступать среди мужчин, пусть для начала выйдет хотя бы против любого первого номера женской сборной. Уверена, она тогда поймет, что такое настоящий женский бокс.

Фото: Федерация бокса Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Вы как-то сказали, что «Малышка на миллион» не самый мотивирующий фильм, хотя я знаю, что некоторых девочек он вдохновляет. Почему?



— Начнем с того, что это драма. Во-вторых, она заканчивается дерьмово. Чем здесь мотивировать? Я не понимаю, что здесь хорошего. Ну, единственное, наверное, что героиня осуществляет мечту любого простого человека: из грязи в князи.

— То есть женского Рокки у Клинта Иствуда не получилось?

— Нет, не получилось. Главная героиня ведь умирает. Что тут хорошего? Возьмем Рокки. Проиграл, потом выиграл и теперь у него все есть: дом, машина, деньги, популярность. Он поднялся с самого-самого низшего слоя общества до верхушки, и теперь люди в честь него статуи ставят.

А в «Малышке на миллион» что хорошего? Она работала, сводила концы с концами, тренировалась, но на нее так же забивали, как у нас обычно забивают на женщин, но она уперлась. Выиграла один бой, выиграла второй, вышла на чемпионский, проиграла, травмировалась, умерла. Какую мотивацию мы здесь пытаемся найти? Следи за собой, будь осторожен? Она купила дом семье, и семья ее не поддержала. Я честно не понимаю, что люди находят в этом фильме.

— «Рокки» сколько раз смотрели?

— Не знаю, много. У меня в детстве «Рокки» был на кассетах даже в двух переводах — дублированный и пиратский. Обе затерла до дыр. Никогда я не любила только пятую часть, где он бедненький становится.

— Ваша цитата: «Женский профессиональный бокс — это очень зрелищно». Многие с вами бы не согласились.

— Я такое когда-то сказала?

— Да.



— Скорее всего это вырвано из контекста. Сейчас скажу так: бокс у нас разный. Мировой женский профессиональный бокс действительно очень интересный. Он очень сильно вырос за последние 5 лет. Но наша проблема в том, что зачастую в вечерах бокса выступают женщины не того уровня, которые могли бы привлечь внимание зрителей. Мое личное мнение, что наша любительская команда сильнее, чем те профессионалы, которые у нас выступают.

— Интересное утверждение.

— Вот готова поспорить. Выдерни из нашей сборной любую девочку, и она тебе покажет уровень бокса выше, чем любая из тех, кто у нас сейчас боксирует по профи. Понятно, что тут другой стиль, особенно я это поняла после своего первого профессионального опыта, но сам по себе уровень техники, тактики в бою девочка-любитель покажет выше.



— Вам самой интересно смотреть женские бои?



— Я их смотрю больше не с точки зрения интереса, а с точки зрения оценки техники, тактики. У меня свой профессиональный взгляд. Хотя однозначно некоторые бои в Америке смотришь и думаешь: «Дааа, вот бой».

— Тоже ваша цитата: «Бокс сделал меня жёстче. Когда мужчина не понимает, ему говоришь четко «нет», и в этот момент он видит, что ты уверена в себе, и отстает». Это какая-то гипотетическая ситуация или основано на реальном опыте?

— На реальном. Есть такой опыт. Просто, когда человек некрасиво себя ведет, пристает или еще что-то, ты говоришь: «Мне это не интересно». Некоторые в такие моменты думают, что ты заигрываешь. Но я не заигрываю. Моё «нет» значит только «нет». Я вообще всем девочкам посоветовала бы ходить периодически в залы бокса. Ну, так, для смелости.

— И последнее. Вопрос с картинкой. Вот фото из ваших соцсетей и подпись: «Пускай в тот день это было так, но я никуда уходить не собираюсь. Я вам еще крови попью». Есть ощущение, что за этим есть какая-то история.

Фото: из личного архива Александры Ординой Поделиться Поделиться





— Да, еще какая. Это был чемпионат страны в Кемерово, в 2019 году, мне кажется. Я очень хорошо шла весь турнир, но, скажем так, медали в моей весовой категории были уже распределены. И меня даже специально остановили еще до финала, потому что я слишком хорошо шла, заканчивала бои досрочно и была слишком опасна, наверное, для того человека, ради которого все это затевалось.

— Вам как-то намекали на это?

— Там и так все было понятно. Не буду вдаваться в подробности.

— Слушайте, ну это же классическая история, как в лучших фильмах про бокс.



— Да, именно. Вот и что я могла поделать? Моя задача — подготовиться, приехать, показать себя. Так я сделала и в тот раз, но, видимо, слишком хорошо себя показала.

Как бы это ни звучало самонадеянно, но я однозначно знала, что я лучшая на том турнире, потому что я с этими девочками стояла на спаррингах, ездила в тренировочные лагеря. У меня не было на тот момент вообще никаких сомнений, что кто-то может составить конкуренцию. И когда я так готова, когда я просто заряженная пушка, меня просто останавливают. Я не хотела выходить на пьедестал вообще. Мне сказали: если ты не выйдешь, ты покажешь слабость. Скрипя зубами, я вышла. Кстати, вспомнила, что эта фотография вообще была сделана не сразу после чемпионата. я ее опубликовала через два месяца, когда мы с той девочкой встретились в Греции на нейтральном ринге с абсолютно нейтральными судьями, и я ее выиграла единогласным решением судей. Тогда у меня отлегло от одного места, и я написала этот пост.

Реакция на пост была резонансной. Мне позвонила сестра и сказала: «Ты уверена, что хочешь, чтобы это было, чтобы это видели все?». Я говорю: «Да, я уверена». И я до сих пор могу их любому произнести в глаза. А другие девочки из сборной мне писали: «Вообще круть, ты вдохновляешь, чтобы идти дальше». Но были и другие люди, которые писали не такие вдохновляющие вещи. Но на них я не обращала внимания. Я это написала, получила реакцию. Моя цель была достигнута.

— Вы же понимаете, что в том числе из-за таких историй к боксу, в том числе на олимпийском уровне, много вопросов?

— Да. Я могу сказать, что это не только на олимпийском уровне. Это на любом уровне, к сожалению. Да, такой спорт. Ты сначала смотришь на все детскими глазами, у тебя есть мечты, ты уверена, что, если будешь трудиться, у тебя все будет, но потом оказывается, что есть такая оборотная сторона, что помимо тебя самого и твоего соперника в ринге, есть еще четверо судей вне его.

Поэтому я безумно обожаю легкую атлетику: пробежал, метнул, прыгнул. Сколько есть — все твое. Ты метнул, все, какие к тебе вопросы. Бедная наша легкая атлетика 7 лет уже сидит. Когда я хожу на манеж, тренируюсь, я смотрю и думаю: Господи, несчастные люди. Они бегают, метают…



— Да, но получается, что без цели.

— Я поэтому и говорю. Также и в боксе: ты приходишь на тренировку, где тебя бьют, и ты должен понимать, ради чего ты это делаешь. Ну, ради чего ты бежишь, задыхаешься, выплевываешь легкие, ради чего? Ты должен знать. Ради себя. Ради своей победы. Ради своего будущего. Ради тех 20 лет, которые ты положил, не имея ничего за спиной, потому что все прекрасно понимают, что спортсмены зарабатывают не очень хорошо. А огромные гонорары получают только за Олимпиады. Во-вторых, раздели эти гонорары на 20 лет твоей жизни. Это просто ничто. А если учесть, что ты живешь и кушаешь каждый день. А гонорар будет только, если будет результат. Когда дарят эти машины, люди по-обывательски смотрят: «А не слишком ли жирно?». Вы разделите это на 15 лет, допустим. Вот эти 2 млн на 15 лет.

Но это твой выбор, ты делаешь этот выбор ради себя, ради своей цели. Но цель иногда вот так вот уплывает, и ты… это тяжело, это очень тяжело. Особенно сейчас. Когда вся эта история начиналась, когда нас ограничили в выступлениях, я стала думать: «Блин, как же тяжело заканчивать спортивную карьеру вот так. Ну ничем». А потом, когда это раскрутилось, развернулось еще сильнее, я уже стала по-другому на все смотреть: «Ну у меня-то еще ничего получилось». У меня были шансы. Какие-то я использовала, какие-то нет, где-то фортануло, где-то нет, где-то выиграла, где-то нет. Но они у меня были. А возьми молодых девочек-спортсменов? У них этих шансов даже, возможно, и не будет. Допустим, какую-то гимнастку, которая с трех лет не кушает, света белого не видит, потому что у них очень-очень жесткий режим. Вот она вышла сейчас на этот уровень в 13 лет, она готова к международным стартам, она на уровне Олимпиады делает элементы, но она никогда уже на этой Олимпиаде не выступит. Ей просто не дадут такой шанс. 10 лет просто в никуда.



— Профессиональный бокс в этом смысле честнее?

— Наверное, да. Мне тяжело ответить, я только попробовала, мне это только еще предстоит узнать. Но судя по тому, что я знаю и вижу, мне кажется или хочется думать, что, наверное, да, наверное, у меня еще есть шанс.

