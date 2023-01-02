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    СК начал проверку инцидента с лошадьми, раскидавшими людей на Дворцовой

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    Городское ГСУ Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту травмирования людей на Дворцовой площади в Петербурге. Об этом вечером 2 января заявили в пресс-службе ведомства.

    «Фонтанка» рассказывала и даже показывала, как несколько часов назад запряженные в карету лошади внезапно ворвались в толпу. Вероятно, всему виной мужчина, который решил оседлать одного из скакунов и напугал их. В результате, по предварительным данным, пострадали двое детей и взрослый. На место прибыли медики скорой помощи и сотрудники полиции.

    Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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