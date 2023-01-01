В британском городке отменили новогодний фейерверк из-за визита бородатого гостя

Огромный морж, получивший кличку Тор, помешал жителям британского города Скарборо, что на берегу Северного моря, порадоваться новогодним фейерверкам. Морское млекопитающее, рассказывает газета Mirror, заявилось 30 декабря в городскую гавань.
Loving Scarborough Videos/YouTube
Животное решили поберечь и не пугать — поэтому по просьбе спасателей, городской совет отменил фейерверк.
Редкий гость для английских берегов мог приплыть в Европу аж из Канады. И теперь отдыхать перед новым путешествием в Арктику. До того, как наделать шумихи в Англии, Тор уже побывал в Голландии и Франции.