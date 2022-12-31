На стройке фондохранилища Эрмитажа произошло обрушение

Недостроенное фондохранилище Эрмитажа напомнило о себе: там рухнула часть опалубки. Наблюдающие за работами жители Приморского района Петербурга показали последствия 31 декабря.
По данным «Фонтанки», накануне вечером на Школьной улице, 39, заливали участок перекрытия над четвёртым этажом. В момент заливки бетона временная опалубка не выдержала и сложилась. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Вопрос со строительством фондохранилища на «Старой Деревне» успел отметить десятилетний юбилей и превратиться в долгострой. История вылилась в громкое уголовное дело. Почти три года назад Эрмитаж заключил договор на достройку объекта с компанией «ССУ-5».