    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, южн

    755мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    На стройке фондохранилища Эрмитажа произошло обрушение

    2931
    3 комментария

    Недостроенное фондохранилище Эрмитажа напомнило о себе: там рухнула часть опалубки. Наблюдающие за работами жители Приморского района Петербурга показали последствия 31 декабря.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    По данным «Фонтанки», накануне вечером на Школьной улице, 39, заливали участок перекрытия над четвёртым этажом. В момент заливки бетона временная опалубка не выдержала и сложилась. Предварительно, обошлось без пострадавших.

    Вопрос со строительством фондохранилища на «Старой Деревне» успел отметить десятилетний юбилей и превратиться в долгострой. История вылилась в громкое уголовное дело. Почти три года назад Эрмитаж заключил договор на достройку объекта с компанией «ССУ-5».

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close