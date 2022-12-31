«Может, я вообще не улетал». Иван Ургант вернется на телевидение в новогоднюю ночь в образе Карлсона

Ведущий Иван Ургант появится на телевидении в новогоднюю ночь. В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти», которую будет транслировать онлайн-кинотеатр KION, он предстанет в роли Карлсона.



31 декабря в соцсетях Ивана Урганта появился ролик, где он в костюме персонажа рассуждает о его «непростых жизненных обстоятельствах». «С одной стороны, взлетев на огромную высоту, он, можно сказать, опускается в силу обстоятельств буквально до земли. И говорят люди: «Он улетел, обещал вернуться». Куда я улетел, может, я вообще не улетал? Почему я должен отчитываться, улетал я или нет, когда я вернусь, когда не вернусь? Ну, в смысле, не я, а мой персонаж», — говорит он.

