«Может, я вообще не улетал». Иван Ургант вернется на телевидение в новогоднюю ночь в образе Карлсона

Ведущий Иван Ургант появится на телевидении в новогоднюю ночь. В сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти», которую будет транслировать онлайн-кинотеатр KION, он предстанет в роли Карлсона.
31 декабря в соцсетях Ивана Урганта появился ролик, где он в костюме персонажа рассуждает о его «непростых жизненных обстоятельствах». «С одной стороны, взлетев на огромную высоту, он, можно сказать, опускается в силу обстоятельств буквально до земли. И говорят люди: «Он улетел, обещал вернуться». Куда я улетел, может, я вообще не улетал? Почему я должен отчитываться, улетал я или нет, когда я вернусь, когда не вернусь? Ну, в смысле, не я, а мой персонаж», — говорит он.
Шоумен 24 февраля сделал в соцсетях пацифистскую публикацию, связанную с событиями на Украине. Вскоре после этого, в начале марта, появилась информация, что Ургант с семьей уехал из России. Как сообщил он сам позднее — отправился в отпуск. Традиционный сборник новогодних новелл «Ёлки 9» вышел в этом году без Ивана Урганта.
Спектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» представляет собой ремейк музыкальной сказки, вышедшей в 1973 году. Это история о злодеях, которые похищают сказочных персонажей, но испортить новогоднее настроение им не суждено.