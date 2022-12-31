    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, южн

    756мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Заграничная скотина, есть ли жизнь в дупле и привяжите к попе веник. Узнай, какой ты петербуржец по версии «Фонтанки»

    1481
    1 комментарий

    Если бы вы знали, из какого сора рождаются заголовки «Фонтанки»! Да и чего греха таить — в каком порой замутненном от дедлайнов и информационного токсикоза сознании. Но теперь мы знаем, для чего это все — чтобы мы могли погадать и получить шуточное предсказание на предстоящий год. Итак. Все просто — запускайте видео и нажимайте на паузу или делайте скриншот. Внимание! Людям без чувства юмора игра противопоказана.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЮморПредсказание будущегоПредсказания на Новый год
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close