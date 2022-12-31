Если бы вы знали, из какого сора рождаются заголовки «Фонтанки»! Да и чего греха таить — в каком порой замутненном от дедлайнов и информационного токсикоза сознании. Но теперь мы знаем, для чего это все — чтобы мы могли погадать и получить шуточное предсказание на предстоящий год. Итак. Все просто — запускайте видео и нажимайте на паузу или делайте скриншот. Внимание! Людям без чувства юмора игра противопоказана.
Заграничная скотина, есть ли жизнь в дупле и привяжите к попе веник. Узнай, какой ты петербуржец по версии «Фонтанки»
31 декабря 2022, 10:28
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