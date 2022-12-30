Петербуржцы получили награды на Новый год от Владимира Путина. В том числе, глава Петроградского района

Президент России Владимир Путин в конце 2022 года наградил жителей Петербурга. Получились своего рода подарки на Новый 2023 год. В частности, награду получил глава администрации Петроградского района Петербурга Владимира Омельницкого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в документе, опубликованном 30 декабря на портале правовой информации.
Этой же награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак и замгендиректора ПАО «Совкомфлот» Алексей Остапенко. Кроме того, награждены:
- за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу: прокурор Приморского района Петербурга Виктория Дмитренко (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени);
- за активную общественную деятельность и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи: председатель ППОО АО «Одк-Климов» Петербурга и Ленобласти Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Валерий Чухванцев (орден Дружбы);
- за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу: доцента кафедры Педиатрического университета Петербурга Хатуна Перадзе и завкафедры Елена Эсауленко (медаль Луки Крымского);
Также профессору кафедры дерматовенерологии Педиатрического университета Денису Заславскому присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».
Как писала «Фонтанка», Владимир Путин наградил Светлану Медведеву – супругу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева – знаком отличия «За благодеяние».