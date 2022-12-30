Петербуржцы получили награды на Новый год от Владимира Путина. В том числе, глава Петроградского района

Президент России Владимир Путин в конце 2022 года наградил жителей Петербурга. Получились своего рода подарки на Новый 2023 год. В частности, награду получил глава администрации Петроградского района Петербурга Владимира Омельницкого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в документе, опубликованном 30 декабря на портале правовой информации.



Этой же награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак и замгендиректора ПАО «Совкомфлот» Алексей Остапенко. Кроме того, награждены: