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    Петербуржцы получили награды на Новый год от Владимира Путина. В том числе, глава Петроградского района

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    Президент России Владимир Путин в конце 2022 года наградил жителей Петербурга. Получились своего рода подарки на Новый 2023 год. В частности, награду получил глава администрации Петроградского района Петербурга Владимира Омельницкого медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в документе, опубликованном 30 декабря на портале правовой информации.

    Этой же награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак и замгендиректора ПАО «Совкомфлот» Алексей Остапенко. Кроме того, награждены:

    • за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу: прокурор Приморского района Петербурга Виктория Дмитренко (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени);
    • за активную общественную деятельность и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи: председатель ППОО АО «Одк-Климов» Петербурга и Ленобласти Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Валерий Чухванцев (орден Дружбы);
    • за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу: доцента кафедры Педиатрического университета Петербурга Хатуна Перадзе и завкафедры Елена Эсауленко (медаль Луки Крымского);

    Также профессору кафедры дерматовенерологии Педиатрического университета Денису Заславскому присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ».

    Как писала «Фонтанка», Владимир Путин наградил Светлану Медведеву – супругу зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева – знаком отличия «За благодеяние».

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