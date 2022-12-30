Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия Светлану Медведеву — супругу зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. Соответствующий документ опубликован 30 декабря на интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Медведеву Светлану Владимировну — президента Фонда социально-культурных инициатив, город Москва», — говорится в документе.
В 2016 году Медведева уже получала почетную грамоту «за большой вклад в реализацию мероприятий по восстановлению Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца».