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    Путин наградил знаком отличия Светлану Медведеву

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    Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия Светлану Медведеву — супругу зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева. Соответствующий документ опубликован 30 декабря на интернет-портале правовой информации.

    «За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Медведеву Светлану Владимировну — президента Фонда социально-культурных инициатив, город Москва», — говорится в документе.

    В 2016 году Медведева уже получала почетную грамоту «за большой вклад в реализацию мероприятий по восстановлению Кронштадтского Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца».

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