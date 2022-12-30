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    Юрист Сабадаша встретит Новый год в СИЗО, её желание о подписке суд не исполнил

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    Смольнинский районный суд заключил под стражу Татьяну Падалко, обвиняемую в посредничестве во взятке. Как сообщает 30 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина просила залог или подписку, но ей выбрали СИЗО.

    Следствие полагает, что с сентября по декабрь юрист Падалко предложила бенефициару пакистанской компании A.K.S. Traders за 2 000 000 рублей решить вопрос с Арбитражным судом. Женщина была в курсе проблем бизнесмена, который был заинтересован во взыскании с ООО «Фуд Импорт» долга в размере 13,6 млн рублей за поставку мандаринов.

    «Фонтанка» писала, что представитель пакистанской компании заглянул в офис на Шпалерную с деньгами за минуту до того, как туда нагрянули оперативники ФСБ.

    Татьяне Падалко 57 лет. Она давно работает на рынке правовых услуг. В ее доверителях — серьезные персоны. Например, экс-сенатор и миллиардер Александр Сабадаш.

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