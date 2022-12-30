Юрист Сабадаша встретит Новый год в СИЗО, её желание о подписке суд не исполнил

Смольнинский районный суд заключил под стражу Татьяну Падалко, обвиняемую в посредничестве во взятке. Как сообщает 30 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина просила залог или подписку, но ей выбрали СИЗО.



Следствие полагает, что с сентября по декабрь юрист Падалко предложила бенефициару пакистанской компании A.K.S. Traders за 2 000 000 рублей решить вопрос с Арбитражным судом. Женщина была в курсе проблем бизнесмена, который был заинтересован во взыскании с ООО «Фуд Импорт» долга в размере 13,6 млн рублей за поставку мандаринов.

