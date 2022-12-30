После мощного пожара на складе в Калининском районе взяли пробы воздуха

Управление Роспотребнадзора по Петербургу проверило воздух после пожара в складских помещениях бизнес-центра «Берег» на проспекте Непокоренных. Пробы брали вчера на территории ближайшей жилой застройки. Несмотря на то, что всё в порядке, управление продолжает держать ситуацию на контроле.
Как сообщает ведомство 30 декабря, эксперты в лаборатории оценили, сколько в воздухе веществ, свойственных техногенным пожарам. Это оксид углерода, аммиак, сажа, азот диоксид, диоксид серы, фенол, формальдегид, смесь предельных углеводородов, гидрохлорид, толуол, бензол, этилбензол, взвешенные вещества.
«Концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения», — отмечается в сообщении.
Пожар на складе на Непокоренных, 17, корпус 4, начался 29 декабря около 16:40. Огонь охватил 150 квадратных метров здания, его тушили по номеру 1-бис. Только через четыре часа его локализовали. «Фонтанка» показывала, как выглядят окрестности площади Мужества, окутанные из-за пожара дымкой.