Пройдем с тобою путь через туман. Пожар сделал прогулки по площади Мужества зловещими

Окрестности площади Мужества окутала таинственная дымка. Во всем виноват пожар на проспекте Непокоренных — он заставляет горожан не только закрывать носы и окна, но и внимательнее присматриваться при прогулках.
Зловещими снимками 29 декабря делится корреспондент «Фонтанки». Неудивительно, что смог легко распространился по округе: от горящего склада валят густые клубы дыма. Горожане жалуются на неприятный запах — на месте пожара уже взяли пробы воздуха для исследования.
Тем временем городская прокуратура взяла на контроль проверку по факту пожара на территории бизнес-центра «Берег». Причины произошедшего устанавливаются, заявили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства.
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
На проспекте Непокоренных, 17/4, по повышенному уровню сложности тушат складское здание. По предварительным данным, пострадавших нет, но огонь охватил уже 150 квадратных метров.