Пройдем с тобою путь через туман. Пожар сделал прогулки по площади Мужества зловещими

Окрестности площади Мужества окутала таинственная дымка. Во всем виноват пожар на проспекте Непокоренных — он заставляет горожан не только закрывать носы и окна, но и внимательнее присматриваться при прогулках.



Зловещими снимками 29 декабря делится корреспондент «Фонтанки». Неудивительно, что смог легко распространился по округе: от горящего склада валят густые клубы дыма. Горожане жалуются на неприятный запах — на месте пожара уже взяли пробы воздуха для исследования.