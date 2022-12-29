Пожар на Непокоренных разросся до 150 «квадратов». Роспотребнадзор принюхался

У горящего склада на проспекте Непокоренных побывали специалисты, чтобы исследовать загрязненность воздуха. Пожар разрастается – полыхает уже 150 квадратных метров, сообщает 29 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
На место приехали сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, отмечает пресс-служба ведомства. Отобранные пробы воздуха уже направили в лабораторию.
«Осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки», – добавляют в Роспотребнадзоре.
«Фонтанка» показывала, как пожар тушат по повышенному номеру сложности. Из бизнес-центра «Берег» на проспекте Непокоренных, 17/4 эвакуировали посетителей, а горожане рассказывают о неприятном запахе в окрестностях площади Мужества. На месте работают 6 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.