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    Пожар на Непокоренных разросся до 150 «квадратов». Роспотребнадзор принюхался

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    У горящего склада на проспекте Непокоренных побывали специалисты, чтобы исследовать загрязненность воздуха. Пожар разрастается – полыхает уже 150 квадратных метров, сообщает 29 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    На место приехали сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, отмечает пресс-служба ведомства. Отобранные пробы воздуха уже направили в лабораторию.

    «Осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки», – добавляют в Роспотребнадзоре.

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    «Фонтанка» показывала, как пожар тушат по повышенному номеру сложности. Из бизнес-центра «Берег» на проспекте Непокоренных, 17/4 эвакуировали посетителей, а горожане рассказывают о неприятном запахе в окрестностях площади Мужества. На месте работают 6 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС.

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