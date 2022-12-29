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    Пожар на Непокоренных охватил 80 «квадратов». «Фонтанка» показывает, как его тушат

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    От склада на проспекте Непокоренных продолжают валить густые клубы дыма. Огонь объял 80 квадратных метров. Кадрами с места событий с «Фонтанкой» 29 декабря поделился читатель.

    читатель «Фонтанки»

    По предварительным данным, пока никто не пострадал, но пожару присвоен повышенный номер сложности — 1-бис. В МЧС сообщают, что горит корпус 4 дома 17, на месте работают 30 спасателей и шесть единиц техники.

    В городском управлении Роспотребнадзора тем временем заявили, что проведут исследование воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей к месту пожара жилой застройки. Отобранные пробы будут направлены в лабораторию. О результатах обещают сообщить.

    Очевидцы рассказывали «Фонтанке», что из бизнес-центра «Берег» по указанному адресу эвакуировали посетителей. Смрад от пожара заставляет горожан закрывать окна в окрестностях площади Мужества.

    Судя по описанию на сайте, в БЦ «Берег» сдаются офисы и склады площадью от 30 до 1000 «квадратов». Там размещаются магазины, банк, автосервис и другие предприятия.

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