Пожар на Непокоренных охватил 80 «квадратов». «Фонтанка» показывает, как его тушат

От склада на проспекте Непокоренных продолжают валить густые клубы дыма. Огонь объял 80 квадратных метров. Кадрами с места событий с «Фонтанкой» 29 декабря поделился читатель.
читатель «Фонтанки»
По предварительным данным, пока никто не пострадал, но пожару присвоен повышенный номер сложности — 1-бис. В МЧС сообщают, что горит корпус 4 дома 17, на месте работают 30 спасателей и шесть единиц техники.
В городском управлении Роспотребнадзора тем временем заявили, что проведут исследование воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей к месту пожара жилой застройки. Отобранные пробы будут направлены в лабораторию. О результатах обещают сообщить.
Очевидцы рассказывали «Фонтанке», что из бизнес-центра «Берег» по указанному адресу эвакуировали посетителей. Смрад от пожара заставляет горожан закрывать окна в окрестностях площади Мужества.
Судя по описанию на сайте, в БЦ «Берег» сдаются офисы и склады площадью от 30 до 1000 «квадратов». Там размещаются магазины, банк, автосервис и другие предприятия.