На Непокорённых тушат пожар на территории БЦ. Петербуржцы в смоге зажимают носы

Тридцать пожарных съехались к бизнес-центру «Берег» в Калининском районе Петербурга вечером 29 декабря.
читательница «Фонтанки»
Об эвакуации из БЦ «Берег» на проспекте Непокорённых, 17, корпус 4, «Фонтанке» в шестом часу вечера сообщили читатели. В окрестностях площади Мужества стараются не открывать окна.
читатель «Фонтанки» Фёдор
«Сильное задымление, запах горелого пластика, — рассказывают жители. — Что-то горит, всё в смоге, дышать невозможно».
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал с проспекта Непокорённых, 17/4, поступил на пульт дежурного в 16:41. Через час ранг пожара подняли до первого из пяти повышенных номеров сложности — 1-бис. К тушению привлекли шесть расчётов.
«Происходит горение в складском здании, площадь уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — заявили в ведомстве.