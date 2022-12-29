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    На Непокорённых тушат пожар на территории БЦ. Петербуржцы в смоге зажимают носы

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    Тридцать пожарных съехались к бизнес-центру «Берег» в Калининском районе Петербурга вечером 29 декабря.

    читательница «Фонтанки»

    Об эвакуации из БЦ «Берег» на проспекте Непокорённых, 17, корпус 4, «Фонтанке» в шестом часу вечера сообщили читатели. В окрестностях площади Мужества стараются не открывать окна.

    читатель «Фонтанки» Фёдор

    «Сильное задымление, запах горелого пластика, — рассказывают жители. — Что-то горит, всё в смоге, дышать невозможно».

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал с проспекта Непокорённых, 17/4, поступил на пульт дежурного в 16:41. Через час ранг пожара подняли до первого из пяти повышенных номеров сложности — 1-бис. К тушению привлекли шесть расчётов.

    «Происходит горение в складском здании, площадь уточняется. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — заявили в ведомстве.

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