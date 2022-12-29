Усмирили через четыре часа. Пожар на Непокоренных локализован

Возгорание на складе на проспекте Непокоренных, 17/4, удалось локализовать — на это у спасателей ушло около четырех часов. Ранг пожара понизили до первого уровня сложности, сообщает 29 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.
Огонь успел охватить 150 квадратных метров здания, его тушили по номеру 1-бис, а проверку взяла на контроль прокуратура. Сведений о пострадавших все еще не поступало. Сейчас спасатели продолжают бороться с пожаром.
«Фонтанка» показывала, как выглядят окрестности площади Мужества, окутанные из-за пожара дымкой. На месте пожара уже взяли образцы воздуха, чтобы проверить его загрязненность.