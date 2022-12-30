Второй случай за два дня. На Сахалине аварийно сел самолёт: у пассажира загорелся пауэрбанк, людям стало плохо

Пассажирский самолет Аэробус А-319 авиакомпании «Аврора», следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, 30 декабря совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за задымления в салоне. Двум пассажирам потребовалась медицинская помощь, всего на борту было 112 пассажиров и 7 членов экипажа. Об этом сообщает DVHAB.RU.
По данным ГУ МЧС по Сахалинской области и Дальневосточной транспортной прокуратуры, у одного из пассажиров загорелась литий-ионная батарея в беспроводном зарядном устройстве — пауэрбанке.
Борт благополучно сел. Людей вывели, салон проветрили, вскоре самолёт продолжит свой путь. Известно, что одна пострадавшая, которой стало плохо из-за острой реакции на стресс, от госпитализации отказалась.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов.
Это второй такой случай за два дня. Вчера в Домодедово (Москва) в лайнере, отправлявшемся в Калининград, у одного из пассажиров также вспыхнул пауэрбанк. По данным MSK1, это произошло во время рулёжки. Самолёт остановился, экипаж отреагировал оперативно: огонь был локализован за секунды. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.