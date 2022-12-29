Пассажиров борта Москва – Калининград эвакуировали из-за пожара. У одного из них загорелось кое-что личное

Экипажу самолета, который направлялся из Москвы в Калининград, пришлось эвакуировать пассажиров. По предварительным данным, у одного из них загорелся powerbank.
«Тепловой разгон» зарядного устройства произошел во время руления – то есть пока самолет был на земле, передает 29 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».
«Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы», – отметили в авиакомпании. При неожиданном возгорании никто не пострадал.