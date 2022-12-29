На губернаторской елке в Астрахани подарки вручили только некоторым детям. Причастного уволили

В Астрахани уволили директора Центра развития творчества после сообщений о том, что на губернаторской елке подарки вручили только детям мобилизованных, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ. На празднике были дети с ограниченными возможностями – их подарки якобы заранее отправили в интернаты.



О принятых мерах 29 декабря написал в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. Ситуацию он назвал недопустимой.

«Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду. Безусловно, это бестактность и халатность руководителя учреждения-организатора, которые не укладываются в голове», – написал Бабушкин.