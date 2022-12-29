    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    3 м/с, вос

    757мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd71.98eur76.08

    Мобилизация

    На губернаторской елке в Астрахани подарки вручили только некоторым детям. Причастного уволили

    3182
    2 комментария

    В Астрахани уволили директора Центра развития творчества после сообщений о том, что на губернаторской елке подарки вручили только детям мобилизованных, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ. На празднике были дети с ограниченными возможностями – их подарки якобы заранее отправили в интернаты.

    О принятых мерах 29 декабря написал в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. Ситуацию он назвал недопустимой.

    «Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду. Безусловно, это бестактность и халатность руководителя учреждения-организатора, которые не укладываются в голове», – написал Бабушкин.

    По словам губернатора, к дисциплинарной ответственности привлекли директора школы-интерната №7 для обучающихся с ограниченными возможностями и регионального министра образования и науки. Директора областного Центра развития творчества, где проходил праздник, уволили. Детей же в качестве компенсации пригласят на мероприятие в астраханском Театре оперы и балета, добавил Бабушкин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close