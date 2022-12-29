Суд приостановил реконструкцию дома Басевича и строительство корпуса для академии танца Бориса Эйфмана

Куйбышевский суд Петербурга наложил меры предварительной защиты и приостановил действие разрешения на строительство спального корпуса академии танцев Бориса Эйфмана и реконструкцию дома Басевича под апартаменты для артистов на Большой Пушкарской улице. Об этом 29 декабря сообщает градозащитный телеграм-канал SOS СПБ СНОС, который опубликовал определение суда.



Истцы — петербуржцы Олег Мухин, Елена Павлова, Павел Шепетков и Анна Колотова — добиваются признания незаконным разрешения на строительство, выданного 15 декабря 20222 года.

