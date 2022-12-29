Суд приостановил реконструкцию дома Басевича и строительство корпуса для академии танца Бориса Эйфмана

Куйбышевский суд Петербурга наложил меры предварительной защиты и приостановил действие разрешения на строительство спального корпуса академии танцев Бориса Эйфмана и реконструкцию дома Басевича под апартаменты для артистов на Большой Пушкарской улице. Об этом 29 декабря сообщает градозащитный телеграм-канал SOS СПБ СНОС, который опубликовал определение суда.
Истцы — петербуржцы Олег Мухин, Елена Павлова, Павел Шепетков и Анна Колотова — добиваются признания незаконным разрешения на строительство, выданного 15 декабря 20222 года.
Как указано в определении суда, разрешение на строительство было выдано на основании заключения комитета по охране памятников (КГИОП) от 30 сентября 2020 года о соответствии проектной документации охранной зоне. В начале текущего года действие этого документа было приостановлено судом в рамках другого иска градозащитников — до вступления решения суда в силу. Определение сейчас является действующим.
Ходатайствуя о приостановке разрешения на строительство, истцы отметили, что непринятие мер предварительной защиты нарушает их права на защиту объектов культурного наследия.
Спальный корпус для учащихся академии танца Бориса Эйфмана планируют построить на месте детского сада по адресу: Большая Пушкарская, 9. 19 декабря начался снос здания.