На Большой Пушкарской сносят детский сад для строительства корпуса Академии танца Бориса Эйфмана

В Петербурге на Большой Пушкарской улице начался снос здания бывшего детского сада, на месте которого планируется построить спальный корпус для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана. Об этом 19 декабря сообщает телеграм-канал «Градозащитный пресс-центр».

Здание, которое сносят, — бывший детский сад № 93, он был построен в 1961 году по типовому проекту. На его месте построят спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией.

Ранее Следственный комитет снял статус вещественного доказательства с соседнего здания — печально известного дома Басевича (Большая Пушкарская, 7), который реконструируют под комплекс апартаментов для артистов Театра Бориса Эйфмана. Против этого активно выступают градозащитники. Статус вещдока делал невозможными любые работы на объекте.

