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    На Большой Пушкарской сносят детский сад для строительства корпуса Академии танца Бориса Эйфмана

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    9 комментариев

    В Петербурге на Большой Пушкарской улице начался снос здания бывшего детского сада, на месте которого планируется построить спальный корпус для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана. Об этом 19 декабря сообщает телеграм-канал «Градозащитный пресс-центр».

    Здание, которое сносят, — бывший детский сад № 93, он был построен в 1961 году по типовому проекту. На его месте построят спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией.

    Ранее Следственный комитет снял статус вещественного доказательства с соседнего здания — печально известного дома Басевича (Большая Пушкарская, 7), который реконструируют под комплекс апартаментов для артистов Театра Бориса Эйфмана. Против этого активно выступают градозащитники. Статус вещдока делал невозможными любые работы на объекте.

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен.

    Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

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    Комментарии 9

    Komarinsk201919 Дек 2022 в 15:28
    Зачем столько Эйфмана? Построили же ему уже, сколько можно-то?
    +1−0
    Annonym9119 Дек 2022 в 14:50
    Эх да может кто то и понимает но бойтся об этом говорить .
    Но то что происходит это сегрегация Коренных жителей Петроградского района , почему да вот подумайте у кого из Коренных жителей петроградского района найдутся деньги отдавать детей в эти Школы танца и балета эйфмана максимум у 0,5 максимум 2% от всех Коренных жителей районах .
    Берем суда еще до кучи Уплотнительную Затройку всяким Жильем Элит и Бизнес класса от посторойки которых Трещат по швам рядом стоящие исторические здания а также отсутвие в Федеральном Законодательстве путнка о том что если дом стал необратимо аварийным и требует расселения то его жильцы получали бы гарантированную Квартиру в том же районе .
    Все описанное вместе есть как раз таки может частично Завуалированная растянутая по времени но именно Сегрегация , ибо за те деньги которые Администрация СПБ Предлагает жителям аварийных домов ( которые Стали таковыми из за стройки элитного - бизнес жилья рядом ) по сути недостаточны для покупки ...
    +2−0
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