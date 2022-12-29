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    Житель Томска отравил женщину и ребёнка выхлопными газами

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    Житель Томска пойдёт под суд за то, что своими действиями причинил сильный вред женщине и ребёнку. Они чуть не погибли из-за того, что он не выключил двигатель своей машины. Об этом 28 декабря сообщают прокуратура и СУ СК Томской области.

    Инцидент произошёл в мае 2022 года в Тихом переулке. По версии следователей, 62-летний водитель вечером поставил легковой автомобиль в свой гараж, расположенный в цокольном этаже жилой многоэтажки, а мотор не заглушил. И ушёл. Выхлопные газы наполнили бокс и проникли в общий вентиляционный канал, а оттуда — в квартиру на первом этаже. Дома была мать с 5-летним сыном. Они получили острое ингаляционное отравление тяжёлой степени — оно квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Женщина вызвала скорую помощь, прежде чем потеряла сознание. Спасатели выломали дверь, и медики успели спасти людей.

    Уголовное дело было возбуждено по статье 118, часть 1, УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Оно направлено мировому судье. Также на рассмотрении в суде находится иск районной прокуратуры о запрете использования нежилых помещений в многоквартирных домах для хранения транспорта.

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    ТомскВыхлопные газыГаражСудОтравление выхлопными газами
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