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    Женщина на КАД влетела в отбойник. Сама повезла сына в больницу, откуда её забрали на скорой, а на месте остался раненый пассажир

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    3 комментария

    Серьёзное ДТП произошло незадолго до полуночи на КАД в Ломоносовском районе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 декабря около 23 часов на 94-м километре внутреннего кольца столкнулись две попутные легковые машины с последующим наездом на барьерное ограждение. Пострадали два человека, один из них ребенок.

    По другой версии, 31-летняя петербурженка на «Тойоте Карине» не справилась с управлением и врезалась в силовое ограждение. После этого она взяла своего 3-летнего сына и уехала с ним на попутной машине в больницу, ещё до прибытия ГИБДД. На месте остался мужчина-пассажир. К нему приехала скорая и зафиксировала у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и открытую рану лба и подбородка, состояние — средней степени тяжести. Тем не менее после оказания медпомощи на месте он отказался от госпитализации.

    Мать с ребёнком тем временем добрались до детской городской больницы № 1. У малыша оказались множественные переломы костей черепа и лицевых костей, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. А женщину на скорой забрали в больницу № 26.

    Про водителя «Тойоты» известно, что она не злостный нарушитель: в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД её привлекали два раза.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 3

    26078160129 Дек 2022 в 10:58
    № 1.
    № 26.
    +0−1
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