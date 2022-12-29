Женщина на КАД влетела в отбойник. Сама повезла сына в больницу, откуда её забрали на скорой, а на месте остался раненый пассажир

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 декабря около 23 часов на 94-м километре внутреннего кольца столкнулись две попутные легковые машины с последующим наездом на барьерное ограждение. Пострадали два человека, один из них ребенок.

По другой версии, 31-летняя петербурженка на «Тойоте Карине» не справилась с управлением и врезалась в силовое ограждение. После этого она взяла своего 3-летнего сына и уехала с ним на попутной машине в больницу, ещё до прибытия ГИБДД. На месте остался мужчина-пассажир. К нему приехала скорая и зафиксировала у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и открытую рану лба и подбородка, состояние — средней степени тяжести. Тем не менее после оказания медпомощи на месте он отказался от госпитализации.

Мать с ребёнком тем временем добрались до детской городской больницы № 1. У малыша оказались множественные переломы костей черепа и лицевых костей, его госпитализировали в тяжёлом состоянии. А женщину на скорой забрали в больницу № 26.



Про водителя «Тойоты» известно, что она не злостный нарушитель: в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД её привлекали два раза.

