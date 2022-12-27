«Световой мост» перекинули через реку Лугу в Кингисеппе

Дорожный комитет Ленобласти
Дорожники 27 декабря во всей красе показали новую подсветку моста через Лугу в Кингисеппском районе Ленобласти. Саму переправу обновили к лету.
«Летом обещали, что к концу года мост через Лугу на подъезде к Кингисеппу будет не узнать. И вот», — прокомментировали кадры с ярко переливающимся в темноте мостом в телеграм-канале Dorogi_lo, добавив, что после Нового года подсветка никуда не денется. Она динамичная, и на видео можно рассмотреть, как цвета плавно переходят из одного в другой, особенно красочно выглядя темной зимней ночью.
Мост через Лугу в Кингисеппе большой и «давно муниципальный», отмечают дорожники. К лету на переправе сделали гидроизоляцию, обновили пролеты, конусы, уложили новый асфальт. Подсветка моста стала вторым этапом работ, и теперь можно оценить его результат. Кингисеппская переправа стала вторым мостом с подсветкой в Ленобласти после моста на «Сортавале» в Лосево.
Ремонтировала переправу местная администрация через областную субсидию. В общей сложности за 10 лет программы дорожной помощи области муниципалам, которая формируется по заявкам от муниципалитетов, было отремонтировано и построено почти 2 тысячи километров местных дорог.