Восемь человек, в том числе четверых детей, расстреляли в Макеевке из-за машины

Полиция ДНР задержала троих человек после убийства цыганской семьи в Макеевке.



Как сообщает пресс-служба МВД РФ 27 декабря, тела восьми человек, среди которых четверо детей, нашли накануне около девяти вечера на территории одного из домовладений. Пропала машина Skoda, которой владела семья.



Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении убийства троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский». По данным МВД, они признались в расстреле семьи ради угона машины и кражи другого ценного имущества.

