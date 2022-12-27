    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    5 м/с, ю-в

    758мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.45eur72.62

    Экология

    Сотрудники «Почты России» собрали за год в Петербурге более 300 тысяч тонн вторсырья

    318
    обсудить

    «Почта России» подвела первые итоги пилотного проекта по сдаче вторсырья, который стартовал в Петербурге в начале 2022 года. За год сотрудники почты собрали больше 300 тонн картона и пластика, им помогали и клиенты, сдававшие в переработку коробки от посылок.

    В проекте принимают участие почтовые отделения, участки курьерской доставки, логистические центры и другие площадки. Сотрудники сдают на переработку отходы, накапливающиеся в процессе работы: картон, бумагу, стрейч-пленку, пропиленовые мешки для писем, списанную оргтехнику.

    «Сначала мы сдавали на переработку только упаковку, но теперь по собственной инициативе начали собирать и другие фракции, например пластиковые бутылки и крышечки. По итогам первого года работы проекта наше отделение стало лидером в регионе — мы собрали больше всех вторсырья, более 400 кг. Нам сильно помогают клиенты, которые приносят по 4–5 кг картона каждую неделю», — прокомментировала начальник почтового отделения на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге Ксения Гавриченко.

    Собранное вторсырье сначала отправляют в логистический центр на Софийской улице, где отходы финально сортируют, взвешивают и упаковывают, после чего передают на переработку. Полученные от утилизации деньги предлагается потратить на оборудование рабочих мест: например, в некоторых почтовых отделениях решили, что им нужна дополнительная бытовая техника на рабочие кухни, в других приобрели что-то из мебели. Суммы распределяются между подразделениями пропорционально объёму собранного вторсырья.

    Запустить проект планируется и в других регионах — в первую очередь в крупных городах, где у «Почты России» есть собственные логистические центры.

    В 2022 году Почта принимала участие и в других проектах в области ответственного потребления. Так, в 2022 году во время всероссийской акции #БумБатл компания передала на переработку 155 тонн макулатуры, показав третий результат среди всех корпоративных участников, а осенью 2022 г. подписала соглашения о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО) и Федеральным экологическим оператором (ФЭО), чтобы наладить эффективную систему утилизации вторсырья и разработать экологичные решения для транспортировки отходов.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close