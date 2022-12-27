Сотрудники «Почты России» собрали за год в Петербурге более 300 тысяч тонн вторсырья

«Почта России» подвела первые итоги пилотного проекта по сдаче вторсырья, который стартовал в Петербурге в начале 2022 года. За год сотрудники почты собрали больше 300 тонн картона и пластика, им помогали и клиенты, сдававшие в переработку коробки от посылок. В проекте принимают участие почтовые отделения, участки курьерской доставки, логистические центры и другие площадки. Сотрудники сдают на переработку отходы, накапливающиеся в процессе работы: картон, бумагу, стрейч-пленку, пропиленовые мешки для писем, списанную оргтехнику.

«Сначала мы сдавали на переработку только упаковку, но теперь по собственной инициативе начали собирать и другие фракции, например пластиковые бутылки и крышечки. По итогам первого года работы проекта наше отделение стало лидером в регионе — мы собрали больше всех вторсырья, более 400 кг. Нам сильно помогают клиенты, которые приносят по 4–5 кг картона каждую неделю», — прокомментировала начальник почтового отделения на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге Ксения Гавриченко.

Собранное вторсырье сначала отправляют в логистический центр на Софийской улице, где отходы финально сортируют, взвешивают и упаковывают, после чего передают на переработку. Полученные от утилизации деньги предлагается потратить на оборудование рабочих мест: например, в некоторых почтовых отделениях решили, что им нужна дополнительная бытовая техника на рабочие кухни, в других приобрели что-то из мебели. Суммы распределяются между подразделениями пропорционально объёму собранного вторсырья.