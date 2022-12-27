«Самый сильный шторм в нашей жизни». На западе штата Нью-Йорк от снежной бури погибли 28 человек

Из-за снежной бури на западе штата Нью-Йорк погибли 28 человек. До вторника в этом районе могло выпасть еще до 23 сантиметров снега, передает 26 декабря APNews.
Глава пострадавшего округа Эри Марк Полонкарц заявил, что «это еще не конец», и назвал произошедшее «самым сильным штормом, вероятно, в нашей жизни» даже для района, привыкшего к суровым снегопадам. Также он отметил, что некоторые жители застряли в своих машинах на несколько дней.
Погибших в Буффало (запад штата Нью-Йорк) находили в машинах, домах и сугробах. Одни погибли во время уборки снега, а другие из-за того, что бригады скорой помощи не смогли вовремя приехать. По крайней мере один человек умер от отравления угарным газом.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукол съездила в родной Буффало и назвала произошедшее «снежной бурей века».
Всего в США из-за снежной бури, начавшейся в прошедшую субботу, как минимум погибли 57 человек. Ожидается, что число погибших в результате чудовищного шторма будет расти. Видео с последствиями «снежного шторма» можно посмотреть тут.