    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    5 м/с, ю-в

    758мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.45eur72.62

    «Самый сильный шторм в нашей жизни». На западе штата Нью-Йорк от снежной бури погибли 28 человек

    2613
    3 комментария

    Из-за снежной бури на западе штата Нью-Йорк погибли 28 человек. До вторника в этом районе могло выпасть еще до 23 сантиметров снега, передает 26 декабря APNews.

    Глава пострадавшего округа Эри Марк Полонкарц заявил, что «это еще не конец», и назвал произошедшее «самым сильным штормом, вероятно, в нашей жизни» даже для района, привыкшего к суровым снегопадам. Также он отметил, что некоторые жители застряли в своих машинах на несколько дней.

    Погибших в Буффало (запад штата Нью-Йорк) находили в машинах, домах и сугробах. Одни погибли во время уборки снега, а другие из-за того, что бригады скорой помощи не смогли вовремя приехать. По крайней мере один человек умер от отравления угарным газом.

    Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукол съездила в родной Буффало и назвала произошедшее «снежной бурей века».

    Всего в США из-за снежной бури, начавшейся в прошедшую субботу, как минимум погибли 57 человек. Ожидается, что число погибших в результате чудовищного шторма будет расти. Видео с последствиями «снежного шторма» можно посмотреть тут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close