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    Вечерние сирены в Энгельсе включали для повышения боевой готовности

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    Сирены воздушной тревоги звучали вечером 26 декабря в городе Энгельс Саратовской области. Но власти объяснили, что тревога была учебная.

    Как пояснил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области, сирена включалась в целях повышения боевой готовности.

    В ночь на понедельник при подлете к аэродрому в Энгельсе сбили украинский беспилотник. Из-за падения обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила.

    Накануне в соцсетях появились сообщения о взрывах в Энгельсе. На них отреагировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, а силовые структуры проверяют информацию «о происшествии на военном объекте».

    В начале декабря Минобороны РФ сообщило, что Украина предприняла попытку удара реактивными беспилотниками по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях — Дягилево и Энгельс.

    Тогда без потерь не обошлось. Смертельные ранения получили трое военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме. Еще четверо были ранены, их доставили в медучреждения для оказания помощи.

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