Вечерние сирены в Энгельсе включали для повышения боевой готовности

Сирены воздушной тревоги звучали вечером 26 декабря в городе Энгельс Саратовской области. Но власти объяснили, что тревога была учебная.
Как пояснил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области, сирена включалась в целях повышения боевой готовности.
В ночь на понедельник при подлете к аэродрому в Энгельсе сбили украинский беспилотник. Из-за падения обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила.