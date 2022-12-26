Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит около аэродрома «Энгельс», погибли трое российских военных

При подлете к аэродрому «Энгельс» в Саратовской области средства ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости 26 декабря со ссылкой на Минобороны.

Беспилотник был сбит около 01:35 мск на малой высоте при подлете к военному аэродрому.

Из-за падения обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила.

Накануне в соцсетях появились сообщения о взрывах в Энгельске. На них отреагировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, а силовые структуры проверяют информацию «о происшествии на военном объекте».