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    Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит около аэродрома «Энгельс», погибли трое российских военных

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    При подлете к аэродрому «Энгельс» в Саратовской области средства ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает РИА Новости 26 декабря со ссылкой на Минобороны.

    Беспилотник был сбит около 01:35 мск на малой высоте при подлете к военному аэродрому.

    Из-за падения обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила.

    Накануне в соцсетях появились сообщения о взрывах в Энгельске. На них отреагировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, а силовые структуры проверяют информацию «о происшествии на военном объекте».

    В начале декабря Минобороны РФ сообщило, что Украина предприняла попытку удара реактивными беспилотниками по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях — Дягилево и Энгельс.

    Тогда без потерь не обошлось. Смертельные ранения получили трое военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме. Еще четверо были ранены, их доставили в медучреждения для оказания помощи.

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