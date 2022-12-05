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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: Атака украинских дронов на аэродромы «Дягилево» и «Энгельс» была. Есть погибшие военные

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    17 комментариев

    Украина предприняла попытку удара реактивными беспилотниками по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области с целью выведения из строя российских самолетов дальней авиации. Об этом 5 декабря сообщили в Минобороны РФ.

    По данным ведомства, летевшие на малой высоте дроны советского производства были перехвачены силами ВКС. Однако в результате падения и взрыва обломков была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

    Без потерь все же не обошлось. Смертельные ранения получили трое военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме. Еще четверо были ранены, их доставили в медучреждения для оказания помощи.

    Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал информацию о «громком хлопке и вспышке в Энгельсе» ранним утром. По его словам, ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Он подчеркнул, что «поводов для беспокойства нет».

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    Комментарии 17

    VKuser27909205 Дек 2022 в 21:01
    Вы либо удалите это позорное враньё, либо восстановите комментарий.
    +1−1
    муматор05 Дек 2022 в 21:00
    "в результате падения и взрыва обломков" - однако! Какие хитрые обломки.
    +4−0
    26703674705 Дек 2022 в 20:59
    Может быть у них и нет поводов для беспокойства, а вот у меня имеются.
    +3−0
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