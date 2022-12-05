Минобороны РФ: Атака украинских дронов на аэродромы «Дягилево» и «Энгельс» была. Есть погибшие военные

Украина предприняла попытку удара реактивными беспилотниками по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области с целью выведения из строя российских самолетов дальней авиации. Об этом 5 декабря сообщили в Минобороны РФ.



По данным ведомства, летевшие на малой высоте дроны советского производства были перехвачены силами ВКС. Однако в результате падения и взрыва обломков была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.



Без потерь все же не обошлось. Смертельные ранения получили трое военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме. Еще четверо были ранены, их доставили в медучреждения для оказания помощи.