Губернатор Саратовской области прокомментировал информацию о мощном взрыве в Энгельсе

Глава Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал информацию о взрыве, который якобы произошел около 6 утра 5 декабря в городе Энгельсе. Мощная вспышка и последующий грохот попали на видео, которые в понедельник расходятся по соцсетям.
«Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, информация о ЧП на военных объектах в данный момент проверяется силовиками. Ранее местные жители предположили, что взрыв мог произойти в районе аэродрома.