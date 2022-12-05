    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    774мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.77eur64.99
    ТЕМА ДНЯ

    Видео драки Григория Лепса в Петербурге

    Губернатор Саратовской области прокомментировал информацию о мощном взрыве в Энгельсе

    8061
    13 комментариев

    Глава Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал информацию о взрыве, который якобы произошел около 6 утра 5 декабря в городе Энгельсе. Мощная вспышка и последующий грохот попали на видео, которые в понедельник расходятся по соцсетям.

    «Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

    По словам губернатора, информация о ЧП на военных объектах в данный момент проверяется силовиками. Ранее местные жители предположили, что взрыв мог произойти в районе аэродрома.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 13

    Андрей Г05 Дек 2022 в 12:39
    Ждуны прорезались.
    Мечты ваши не осуществились.
    Цела база дальней авиации))
    +1−3
    Satyr05 Дек 2022 в 12:37
    Хыы... Гражданской говорит не пострадало... А НЕ гражданской?
    +4−1
    morfneo205 Дек 2022 в 12:36
    Это конечно лютый зашквар. Дрон пролетел 1000!!! км( 1000,Карл) и нанес удар по базе стратегической авиации. 2 ту95 повреждены. Это же вообще офигеть можно. В 59 году за то что Пауэрс просто пролетел по территории СССР были сняты с должностей главкомы вас и ПВО. А тут просто офигеть. Ну тогда 1000 км он и до Москвы долетит,пусть ждут те кто не в бункере. Да в ответ на такое надо разнести им всю инфраструктуру просто в ноль,но у нас наши параолипийцы опять выразят крайнюю озабоченность.
    +5−4
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close