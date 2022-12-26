Губернатор Саратовской области сообщил о проверке информации о происшествии на военном объекте в Энгельсе

На сообщения в соцсетях о взрывах в Энгельсе в ночь на 26 декабря отреагировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он сообщил, что никакой угрозы для жителей нет, информацию о происшествии на военном объекте проверяют.



«Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также Бусаргин напомнил о существовании в России уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.