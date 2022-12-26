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    Губернатор Саратовской области сообщил о проверке информации о происшествии на военном объекте в Энгельсе

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    На сообщения в соцсетях о взрывах в Энгельсе в ночь на 26 декабря отреагировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он сообщил, что никакой угрозы для жителей нет, информацию о происшествии на военном объекте проверяют.

    «Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Также Бусаргин напомнил о существовании в России уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

    В начале декабря Минобороны РФ сообщило, что Украина предприняла попытку удара реактивными беспилотниками по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях — Дягилево и Энгельс.

    Тогда без потерь не обошлось. Смертельные ранения получили трое военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме. Еще четверо были ранены, их доставили в медучреждения для оказания помощи.

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