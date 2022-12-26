В комтрансе рассказали, в каком из автобусов Петербурга пассажиров ждет сказка

Автобусный маршрут №24, курсирующий от Хасанской улицы до Среднего проспекта В.О., стал в этом году порталом в сказку. За рулем транспорта сидит Дед Мороз. Об этом 26 декабря сообщает комтранс.
«Везет в Новый год» — традиционная акция ГУП «Пассажиравтотранс». Прокатиться с волшебником можно будет с 26 по 30 декабря. Предприятие предлагает петербуржцам и гостям города фотографировать дедушку и автобус, а снимки оставлять на официальной странице ПАТ во «ВКонтакте». Автор лучшего получит «Подорожник», на балансе которого 2023 рубля. Итоги будут подведены 13 января.