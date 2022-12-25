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    Новое видео с «Солярисом», сметающим пешеходов на 27-й линии. Среди версий — приступ и сон

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    Фото: фото с сайта vk.com, сообщество Дорожный инспектор
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    Момент страшного ДТП на Большом проспекте В.О. 25 декабря зафиксировал не только видеорегистратор очевидца, но и камера наблюдения. Видео публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Стало понятно, как «Хёндэ Солярис» заехал на тротуар: его просто увело туда со второй полосы.

    видео c cайта vk.com, сообщество Дорожный инспектор

    Ещё одно видео публикует телеграм-канал «Мегаполис»:

    Водитель утверждает, что у него был приступ. Об этом говорили и некоторые очевидцы. Другие же считают, что он уснул за рулём, пишет «Дорожный инспектор». Точные обстоятельства установит ГИБДД.

    Как уже писала «Фонтанка», около 15:50 на пересечении 27-й линии и Большого проспекта 30-летний мужчина не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, ждавших зелёный свет, и на дорожные знаки. 35-летняя женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии, в 32-летняя — в состоянии средней степени тяжести.

    Фото: фото с сайта vk.com, сообщество Дорожный инспектор

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