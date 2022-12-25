Новое видео с «Солярисом», сметающим пешеходов на 27-й линии. Среди версий — приступ и сон

Момент страшного ДТП на Большом проспекте В.О. 25 декабря зафиксировал не только видеорегистратор очевидца, но и камера наблюдения. Видео публикует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Стало понятно, как «Хёндэ Солярис» заехал на тротуар: его просто увело туда со второй полосы.

Водитель утверждает, что у него был приступ. Об этом говорили и некоторые очевидцы. Другие же считают, что он уснул за рулём, пишет «Дорожный инспектор». Точные обстоятельства установит ГИБДД.



Как уже писала «Фонтанка», около 15:50 на пересечении 27-й линии и Большого проспекта 30-летний мужчина не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, ждавших зелёный свет, и на дорожные знаки. 35-летняя женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии, в 32-летняя — в состоянии средней степени тяжести.

