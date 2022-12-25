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    Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуировали Международный Дом музыки. Там должны выступать солисты Мариинского

    1961
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    Московский международный Дом музыки на Космодамианской набережной вечером 25 декабря эвакуировали. Там, судя по афише, должны были выступать солисты Мариинского театра с балетом «Щелкунчик».

    MSK1.RU в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что выезжали по вызову, но помощь не потребовалась. Об эвакуации пишет и «Москва 24». По предварительным данным, в комплексе были 2 600 человек. ТАСС сообщает, что причиной была информация о взрыве.

    «Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Доме музыки на Космодамианской набережной. Оттуда эвакуированы около 1 тыс. человек», — сказал собеседник ТАСС.

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    Мариинский театрМоскваПроверка МЧСЭвакуация
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