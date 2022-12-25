Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуировали Международный Дом музыки. Там должны выступать солисты Мариинского

Московский международный Дом музыки на Космодамианской набережной вечером 25 декабря эвакуировали. Там, судя по афише, должны были выступать солисты Мариинского театра с балетом «Щелкунчик».
MSK1.RU в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что выезжали по вызову, но помощь не потребовалась. Об эвакуации пишет и «Москва 24». По предварительным данным, в комплексе были
«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Доме музыки на Космодамианской набережной. Оттуда эвакуированы около 1 тыс. человек», — сказал собеседник ТАСС.