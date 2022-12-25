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    15 метров — и тепло возвращается в дома Васильевского острова

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    Энергетики завершили ремонтные работы в Василеостровском районе Петербурга.

    Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 25 декабря у дома 15 по 6-й линии заменили более 15 метров ненадежного трубопровода разного диаметра. Диагностика проведена, и новый участок уже подключен. В ближайших домах (их, по данным «Фонтанки», 157 — жилых и нежилых) теплоснабжение переведено в штатный режим.

    Дефект на теплоцентрали обнаружили около полуночи. Причем это уже второй прорыв на этой улице за неделю.

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