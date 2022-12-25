Дважды в одну воронку. Жители Васильевского острова лишь сутки могли наслаждаться теплыми батареями

Аварийные службы «Теплосети» только успели перевести дух после замены участка теплоцентрали на 6-й линии Васильевского острова, как их снова вызвали туда же.
Больше 130 жилых домов остались с остывшими батареями на Васильевском, сообщили читатели «Фонтанки» 25 декабря. В некоторых домах они даже не успели нагреться после того, как устранили дефект на трубе у дома 19.
На этот раз, как уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть», специалисты нашли проблему у дома 15 по 6-й линии. И работают там с полуночи.
«На период проведения работ — до 19:30 25 декабря 2022 года — горячее водоснабжение обеспечивается в полном объеме, отопление — по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий», — сообщили в компании.
Тем временем в Невском районе тепло должно вернуться в 188 жилых домов. Там во время обхода 23 декабря выявили ненадёжный участок трубопровода на улице Бабушкина, 113, корпус 1. Сегодня в 8 часов утра специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили сварочные работы и приступили к запитке потребителей.