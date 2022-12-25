Дважды в одну воронку. Жители Васильевского острова лишь сутки могли наслаждаться теплыми батареями

Аварийные службы «Теплосети» только успели перевести дух после замены участка теплоцентрали на 6-й линии Васильевского острова, как их снова вызвали туда же.



Больше 130 жилых домов остались с остывшими батареями на Васильевском, сообщили читатели «Фонтанки» 25 декабря. В некоторых домах они даже не успели нагреться после того, как устранили дефект на трубе у дома 19.



На этот раз, как уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть», специалисты нашли проблему у дома 15 по 6-й линии. И работают там с полуночи.

