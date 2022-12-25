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    Водителю, который сбил женщин на Большом, всего 30 лет. Он проигнорировал красный

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    Женщины, пострадавшие в ДТП на перекрёстке Большого проспекта и 17-й линии В.О., находятся в тяжёлом и среднем состоянии. Об этом стало известно «Фонтанке».

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    ДТП произошло 25 декабря в 15:50 на Большом проспекте, 74. По предварительным данным, 30-летний водитель «Хёндэ Соляриса» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил двух пешеходов. Сначала он наехал на 35-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре на разрешающий сигнал, а затем на тротуаре сбил 42-летнюю женщину. Они обе госпитализированы.

    «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» пишет, что иностранец не справился с управлением автомобилем.

    Страшное ДТП попало на видео, смотрите его на «Фонтанке». По словам читателя, люди, которые вытаскивали водителя из машины, предположили, что у него мог случиться приступ.

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