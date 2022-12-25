Посмотрите на ёлку в Мариуполе. Это копия дерева из Петербурга

Главную новогоднюю ель установили на площади Ленина в Мариуполе. Она приехала из Петербурга. Это копия дерева, стоящего у Казанского собора.
«В Мариуполе завершили установку центральной ёлки города. Главный символ Нового года — подарок правительства Санкт-Петербурга. Сестра-близнец новогодней красавицы установлена на Казанской площади Северной столицы», — написал мэр города Константин Иващенко в своём Telegram-канале 25 декабря.
По его словам, в Мариуполе в этом году установили не только ёлку, но и повесили гирлянды. Но никаких массовых мероприятий в городе-побратиме «из-за сложившейся обстановки» не будет.