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    Посмотрите на ёлку в Мариуполе. Это копия дерева из Петербурга

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    Главную новогоднюю ель установили на площади Ленина в Мариуполе. Она приехала из Петербурга. Это копия дерева, стоящего у Казанского собора.

    «В Мариуполе завершили установку центральной ёлки города. Главный символ Нового года — подарок правительства Санкт-Петербурга. Сестра-близнец новогодней красавицы установлена на Казанской площади Северной столицы», — написал мэр города Константин Иващенко в своём Telegram-канале 25 декабря.

    По его словам, в Мариуполе в этом году установили не только ёлку, но и повесили гирлянды. Но никаких массовых мероприятий в городе-побратиме «из-за сложившейся обстановки» не будет.

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