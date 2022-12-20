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    В Мариуполь везут новогоднюю ель из Петербурга

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    Главную новогоднюю елку Мариуполя везут из Петербурга. По словам мэра города Константина Иващенко, доставить ее могут уже 20 декабря. Тем временем на центральной площади уже вовсю идет монтаж каркаса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

    «Сейчас на главной площади — имени Ленина мы начали монтаж каркаса для главной городской елки. Ее везут к нам из Санкт-Петербурга, возможно, она уже будет во вторник. До конца недели елку уже установят», — отметил Иващенко.

    По его словам, улицы Мариуполя украсят гирляндами, но «из-за сложившейся обстановки» никаких массовых мероприятий не будет.

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    ЕлкаНовый годПетербургНовогодняя елкаМариуполь
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