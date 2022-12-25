В Москве массовые задержки и отмены рейсов. В Петербурге — солнце

Москвичи из-за непогоды не могут улететь из аэропортов столицы. В Петербурге погода солнечная и летная.



Как пишет MSK1 25 декабря, непогода и гололед вновь стали причиной отмены около 40 рейсов в столичных аэропортах. Люди вынуждены ждать вылета по несколько часов.



В аэропорту Пулково «Фонтанке» заявили, что у них проблем нет. Судя по табло, посадка и регистрация на рейсы в Петербурге идут в штатном режиме. За окном в воскресенье показалось солнце. Каким был красочный воскресный рассвет в Петербурге, смотрите на «Фонтанке».

