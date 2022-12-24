Новак: В мире некому заместить российские энергоресурсы

Российские власти в 2023 году намерены не допустить рост цен на топливо выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС 24 декабря.



По его словам, в этом году Россия смогла удержать рост цен на топливо. При инфляции 11,1% бензин подорожал на 0,6%, а дизельное топливо на 8,4%.



Новак верит, что мир не сможет существовать без российских энергоресурсов.



«Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно», — сказал вице-премьер.

