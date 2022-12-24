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    Новак: В мире некому заместить российские энергоресурсы

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    Российские власти в 2023 году намерены не допустить рост цен на топливо выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС 24 декабря.

    По его словам, в этом году Россия смогла удержать рост цен на топливо. При инфляции 11,1% бензин подорожал на 0,6%, а дизельное топливо на 8,4%.

    Новак верит, что мир не сможет существовать без российских энергоресурсов.

    «Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно», — сказал вице-премьер.

    Он добавил: «Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи».

    По его словам, в настоящее время на долю углеводородов и угля в энергобалансе приходится около 82%. И в ближайшие десятилетия они будут играть доминирующую роль.

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    Александр НовакЭнергоресурсы
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