Новак: В мире некому заместить российские энергоресурсы

Российские власти в 2023 году намерены не допустить рост цен на топливо выше инфляции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ТАСС 24 декабря.
По его словам, в этом году Россия смогла удержать рост цен на топливо. При инфляции 11,1% бензин подорожал на 0,6%, а дизельное топливо на 8,4%.
Новак верит, что мир не сможет существовать без российских энергоресурсов.
«Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно», — сказал вице-премьер.
Он добавил: «Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи».
По его словам, в настоящее время на долю углеводородов и угля в энергобалансе приходится около 82%. И в ближайшие десятилетия они будут играть доминирующую роль.