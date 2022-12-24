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    Дубль Хайруллина помог СКА обыграть «Спартак»

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака». Встреча проходила в Петербурге 24 декабря.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:2. Голы за СКА забили Дмитрий Яшкин (13-я минута), Марат Хайруллин (31, 48), Дмитрий Яшкин (60). У «Спартака» дублем отличился Шэйн Принс (1, 26).

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    СКА продолжает лидировать в чемпионате КХЛ после 44 матчей, имея в своем активе 73 очка (35 побед, 9 поражений). Следующим соперником петербуржцев станет ЦСКА. Игра пройдет 28 декабря в Москве, начало в 19:30.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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