Новое ЧП из-за газа, теперь под Волгоградом — на видео взрыв и мощный пожар. Под обломками дома погибла девочка

В посёлке Иловля Волгоградской области 24 декабря произошёл, как сообщает СУ СК, хлопок газа. Обрушился частный дом. Погибла 15-летняя девочка. Её родители — 64-летний мужчина и 52-летняя женщина — госпитализированы с различными травмами.
Как пишет V1.RU, взрыв случился в гараже, размещённом на первом этаже частного дома. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Взорвался автомобиль с установленным газовым оборудованием. От дома остались кусок стены и обгоревшие обломки.
По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, вызов поступил в 04:25. На место выехали пожарные и ликвидировали горение в 06:05.
Следователи СУ СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В первой половине декабря по России прокатилась волна взрывов газа в домах, как минимум десять случаев: в Нижневартовске (где погибли 9 человек), в Назрани, Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле, в посёлке Кантемировка под Воронежем, в городе Азов Ростовской области, в Рязани, Новосибирске, Элисте. 20 декабря три человека погибли при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. 23 декабря газ взрывался во время пожара на территории Всероссийского института лёгких сплавов в Москве.