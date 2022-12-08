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    Пострадавший при взрыве газа в Ярославле скончался в больнице

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    Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в доме в Ярославле, умер в больнице. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

    «Переквалификации уголовного дела не будет», – отметили в СК.

    Взрыв произошел в Ленинском районе Ярославля утром 5 декабря. Мужчина попал в реанимацию, также была госпитализирована 90-летняя женщина. Было возбуждено дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

    Как писала «Фонтанка», число жертв взрыва газа в Нижневартовске увеличилось до девяти. Погибла 62-летняя женщина, у которой было обожжено до 90% кожи.

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